El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez, se pronunció sobre el aumento de los casos de la viruela del mono. En ese sentido, recomendó a la población reducir el número de parejas sexuales y evitar encuentros con desconocidos, ya que no se sabe si la otra persona tiene síntomas de contagio. “Lo que podemos ver en general es que la mayoría son personas cuya conducta de riesgo es básicamente tener múltiples parejas sexuales o practicar lo que es el sexo casual con personas no conocidas”. Cabe resaltar que la viruela del mono no es una enfermedad de transmisión sexual, por lo que, en este caso, el uso de condón no evita el contagio. VIDEO: RPP Noticias