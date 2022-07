Pasajero agrede a taxista porque no tenía vuelto de 50 soles: “Yo ya lo notaba alterado”

Una tarde de trabajo casi termina en tragedia. Jordan Proaño denunció que fue agredido por un pasajero que subió a su taxi el último viernes 22 de julio. Según el agraviado, el hombre lo golpeó en reiteradas oportunidades porque no tenía cambio de 50 soles. Este hecho ocurrió en Pueblo Libre y fue registrado por varios testigos que estaban por la zona. Hasta el momento, la víctima no ha recibido apoyo de su agresor, pese a que este accionar ha hecho que suspenda sus labores por estos días. Lo más indignante del caso es que la PNP no quiso recibir la denuncia del padre de familia bajo la excusa de que no había suficientes pruebas. “En el camino ya lo notaba alterado”, señaló. Video: ATV Noticias