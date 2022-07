Damnificado contó su testimonio tras incendio en Ate: “Salvé a mis hijas, pero no pude sacar a mi mascota”

Tras el incendio en Ate, tres familias resultaron afectadas y con sus viviendas inhabitables. Un hombre narró para América TV que lo perdió absolutamente todo y que se salvó con las justas. “Yo he salido por suerte de Dios porque las explosiones daban y daban. He salido por la pared. He salvado a mis dos hijas y no pude salvar a mi mascota. Es como una guerra. Ya conocen cómo son los incidentes”, indicó. En esa línea, mencionó que las explosiones empezaron de un momento a otro y tuvo que reaccionar rápidamente para no ser consumido por el fuego. Por otra parte, sostuvo que su esposa estaba fuera de la vivienda, por lo que no ocurrió ningún peligro. En un enlace para La República, se confirmó que dos mascotas fallecieron. VIDEO: América Noticias