SMP: albañil cae desde el segundo piso de vivienda y sobrevive pese a no portar arnés de seguridad

En San Martín de Porres, un hombre de la tercera edad se salvó de morir luego de caer desde el segundo piso de una vivienda. El afectado laboraba pintando la parte superior del inmueble cuando perdió el equilibrio y resbaló hasta impactar contra el suelo. Afortunadamente, no sufrió lesiones mayores a la fractura de uno de sus brazos. Vecinos de la zona señalaron que el trabajador identificado como Julio Benites no usaba andamios ni arnés de seguridad. “Las dos escaleras han estado abajo. Encima hemos puesto un tablón y la otra escalera encima. Yo pienso que mi papá, como ha estado cansado y preocupado, no ha pisado bien a la hora del paso y ahí se ha caído (…). Nos echamos la culpa a nosotros mismos por no usar el arnés o por no amarrarnos”, afirmó el hijo del accidentado. VIDEO: Panamericana