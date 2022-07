Insólito. Una vecina de Comas denunció que un cable de luz pública atraviesa paredes, salas y dormitorios del segundo piso de su vivienda, poniendo en peligro su integridad y la de su familia. La ciudadana, identificada como Rosa Velasco Rodríguez, lleva cinco años tratando de obtener una solución por parte de la empresa de energía eléctrica Enel; sin embargo, hasta el momento no obtuvo una solución. “Me dijeron que en un mes (habría respuesta), pero hasta ahora nada. Nuevamente he ido y me dicen que de nuevo tengo que presentar solicitud. No me dan solución y yo quiero seguir construyendo mi casa, pero está peligroso ese cable”, lamentó la mujer. Video: ATV