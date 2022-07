“Dios me envió a destruir la estatua de Santa Rosa” , fueron las palabras que dijo un sujeto que ingresó descontroladamente a la Parroquia Santa Rosa del Callao. El sujeto fue reducido por los feligreses y trabajadores del templo. Según las investigaciones, no es la primera vez que el hombre ataca a una iglesia católica, luego de participar en la misa como cualquier otro prácticamente religioso. “Entró como un feligrés, se puso a rezar, luego golpeó la luna del Señor del Mar y, al no poder, cogió la imagen de Santa Rosa, botó lo jarrones y dañó parte de la escultura que tiene más de 150 años”, contó uno de los trabajadores. VIDEO: ATV Noticias.