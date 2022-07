Desde Jesús María, una familia pide con urgencia que devuelvan a su mascota ‘Lucky’, un perrito de raza Schnauzer que tiene 13 años de vida. El denunciante mencionó que su can fue robado cuando él se encontraba dentro de una farmacia, a cuadras de su vivienda. Cámaras de seguridad registraron el momento en que dos mujeres desataron al can y se lo llevaron pese a que a ‘Lucky’ opuso resistencia. Según el dueño, él entró un momento a adquirir una medicina especial para su salud y dejó solo un momento a su mascota en el poste, ya que no le permiten el ingreso a ese lugar. Esto fue aprovechado por ambas personas para irse con el can. “No me di cuenta. Hablé con la jefa de la farmacia y en esa conversación han tomado a Lucky”, indicó el denunciante. Ahora, los integrantes de la familia piden que les devuelvan o ayuden a encontrarlo. La última vez fue visto por agentes de Serenazgo en la plaza San José. Si quieres comunicarte con ellos, aquí te dejamos el número 990 410 719. Video: Latina Noticias