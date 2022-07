Usuario ante alza de tarifa en el Metropolitano: “Gasto S/ 14 en pasaje y gano 30 soles al día”

Desde este sábado 16 de julio, el Metropolitano incrementó su tarifa a S/ 3,50 en su servicio troncal y alimentador e integrado. Asimismo, en algunos alimentadores, se elevó el pasaje a S/ 1,50. En ese sentido, algunos usuarios manifestaron su malestar ante este nuevo costo que afecta directamente en el bolsillo. Un ciudadano contó su caso, ya que esta medida afecta ahora en su economía. “Aumenta en 90 soles el sueldo y, en pasaje, aumentan la mitad. Entonces que el sueldo se vuelva agua. No tengo otra alternativa, ya que es el que me deja más cerca al trabajo. Encima, yo lo tomo cuatro veces en el día para ir de ida y de vuelta. Con el alza serían 14 soles al día y gano 30. Se consume la mitad en el pasaje ”, dijo. Así también, otro pasajero mencionó que “le parecía injusta” esta situación, al desconocer los motivos del aumento. “Tengo que recargar porque ya no me alcanza. Todo sube, señorita, ¿y los sueldos? No suben. Suben los insumos. Es injusto y no nos dan el motivo”, finalizó. VIDEO: América TV