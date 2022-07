Luego de años, el Metropolitano varió el costo de su tarifa en sus líneas troncales y en ciertos alimentadores. Ante esta noticia, varios usuarios expresaron su disconformidad con esta medida, que afecta en su economía. Un señor mencionó que es un abuso esta nueva alza. “Verdaderamente los pasajes no deben subir un sol. Nosotros vamos a trabajar por los pasajes. Yo vengo de Collique y desde ahí se demora 50 minutos en venir hasta acá, por eso yo tomo combi a dos soles, para venir hasta la Estación Naranjal. A parte tengo que pagar 3.50 para la troncal y el menú, que sale 12 soles el más barato. O sea, diario me voy a gastar 21 soles. No es justo. No nos suben los sueldos. Verdaderamente, la gente debe unirse y hacer un plantón. Pregúntenle a los de la ATU o conductores si les pagan bien, no les pagan y no ganan como debe ser. Sin embargo, los funcionarios son los que ganan bien. No estoy de acuerdo”, sostuvo. Además, otro usuario calificó de mala la calidad el servicio. “Faltan más buses, hacemos colas extensas para tomar, no se justifica. Hago cola de 10 a 15 minutos. Viajamos a bus lleno, como sardinas, lamentablemente ”, dijo. Entre tanto, otro ciudadano también manifestó su descontento con el aumento. “Si antes no me alcanzaba, ahora menos”, mencionó. VIDEO: América Noticias