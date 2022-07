COVID-19: Gobierno anunció que no habrá ningún tipo de restricción salvo “las que ya se tienen”

En conferencia de prensa, tras la sesión del Consejo de Ministros, el titular de Cultura mencionó que se acordó no tomar acciones pese a la actual cuarta ola de COVID-19; es decir, las restricciones actuales se mantienen y no habrá cierre de ningún tipo. “ La agenda estuvo fundamentalmente en ver informes del Ministerio de Salud de cómo va la pandemia. Solamente manifestar que no habrá ningún tipo de restricción más de las que tenemos actualmente. El hecho de que se van a cerrar locales u otros no es cierto ni correcto. El sector empresarial debe estar tranquilos”, dijo. En esa línea, precisó que la mortalidad se incrementó a causa de las personas que no han completado su dosis de vacuna. “(A) los que tienen (el cuadro) completo no les está afectando ni complicando en su salud”, finalizó. Video: La República.