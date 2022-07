Los Olivos: joven ingeniero que se dirigía a su casa falleció por bala perdida

Estaba regresando a su casa en Canta Callao cuando fue alcanzado por una bala perdida en Los Olivos. Jhonel Castillo Palomo, de 29 años, falleció el último lunes 11 de julio en la cuadra cinco de la avenida Carlos Izaguirre en medio de un altercado con delincuentes. El caso aún está siendo investigado, pero los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) no descartan que su deceso se haya dado por el proyectil de los hampones, quienes huyeron en una moto lineal. En tanto, los familiares de la víctima se acercaron al lugar de los hechos y aseguraron que el joven era tranquilo y no tenía problemas con nadie. Asimismo, se conoció que no contaba con antecedentes policiales. VIDEO: TV Perú