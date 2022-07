Comas: vecinos lanzan ladrillos a delincuentes armados y ayudan a frustrar robo a taxista

En Comas, un taxista fue alcanzado por uno de los cuatro balazos que le dispararon delincuentes en su intento por arrebatarle su vehículo. El atraco ocurrido en la urbanización Carabayllo no logró concretarse gracias a la rápida acción de la víctima, quien arrojó por la ventana de su unidad un trabagas, además de la ayuda que brindaron los vecinos desde sus techos al aventar ladrillos y piedras a los hampones. “Anoche, con apoyo de los vecinos, hemos tratado de auxiliar al señor para que no le quiten el carro (…). Todos los vecinos salimos, tiramos piedras para que al señor no le lleguen a quitar nada”, narró una de las residentes de la zona. El afectado se encuentra fuera de peligro y recuperándose luego de sufrir el intento de asalto. VIDEO: Panamericana