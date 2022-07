En Los Olivos, un joven falleció tras ser baleado por criminales armados en el asentamiento humano Enrique Milla Ochoa. Según las imágenes proporcionadas por las cámaras de seguridad, la víctima caminaba en dirección a su vivienda con el celular en la mano cuando fue interceptado por los ladrones. Ante el hecho, el ciudadano decidió escapar de los delincuentes, pero fue baleado a la altura del estómago. Los hampones no dudaron en llevarse su celular y dejarlo sin auxilio. Menores de edad que jugaban en el sector visualizaron el terrible suceso en horas de la noche de este 5 de julio. “ No se dejó robar el celular. Eso lo han dicho los niños, quienes fueron testigos de lo que ocurrió mientras jugaban. Que no suelten a esos rateros, porque los agarran y los sueltan “, dijo una vecina de la zona. VIDEO: América TV