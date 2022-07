Callao: sujeto le dispara a mecánico porque no le gustó la instalación que le hizo a su auto

Desde hace semanas, el mécanico Jesús Plaza se encuentra postrado en su cama luego de que una persona, a la cual le reparaba el auto, le disparara por no encontrarse a gusto con los resultados. “El me dice a mí que yo era un inexperto, teniendo yo 27 años de experiencia trabajando, y ahí empezó todo el problema”, contó la víctima, quien también resaltó que el agresor identificado como Cristian Luna Samudio sacó el arma y le disparó a quemaropa. Este último no se ha apersonado y se sabe que solo le quiso dar 2.000 soles a Plaza. VIDEO: América Noticias.