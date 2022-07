En el Callao, los hampones se llevaron 3.000 soles en efectivo y productos del minimarket. PNP no podía constatar los hechos por falta de patrullero.

La delincuencia no tiene cuándo acabar y prueba de ello son los constantes asaltos que ocurren en el Callao. Recientemente, un minimarket ha sido víctima de estos hampones sin escrúpulos, quienes ingresaron hasta en dos oportunidades en un solo día para apoderarse de dinero en efectivo y productos. Primero, los malhechores irrumpieron a las 8.00 a. m. Dos horas después regresaron y encañonaron a un proveedor. Asimismo, se acercaron a la caja registradora y se llevaron 3.000 soles de ganancias. Empresarios denunciaron el hecho en la comisaria, pero los uniformados les dijeron que no podían ir a constatar lo ocurrido porque no tenían patrullero disponible. Afectados pidieron mayor seguridad en la zona. Video: Latina