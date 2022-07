Agentes de la Policía Nacional (PNP) capturaron a Manuel María Rilo Podesta, un escritor de 52 años, líder de una red criminal dedicada a la prostitución y a la trata de personas a nivel internacional. Durante el día, el delincuente trabajaba como catedrático. En tanto, en las noches, era un explotador sexual: “A mí me trajeron desde Venezuela y me prometieron que iba a trabajar de manicurista, pero la verdad es que no. Al final, terminé encerrada en una habitación y no podía salir”, relata una de sus víctimas. VIDEO: Domingo al Día.