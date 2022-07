Empresarios de Gamarra rematan indumentaria alusiva al Mundial de Qatar 2022

Perú no logró interponerse a Australia en el repechaje del último 13 de junio, por lo que no irá al Mundial Qatar 2022. Ante esto, los empresarios de Gamarra, en La Victoria, se han visto en la obligación de rematar todas las camisetas, banderas y otras indumentarias que habían alistado para este evento deportivo. De acuerdo al informe, alrededor de 3.500 fábricas tenían previsto reactivarse en el marco de la esperada clasificación. Asimismo, habían planeado vender más de medio millón de polos. “Ha sido un golpe durísimo para nosotros. Teníamos toda la esperanza y me da nostalgia por muchos microempresarios, quienes estaban volviendo a salir adelante”, sostuvo una comerciante. Video: TV Perú