Chorrillos: hampón se roba los panes todos los días y vecinos piden ayuda para capturarlo

Cámaras de seguridad pusieron al descubierto a un hampón que, desde hace semanas, se está robando los panes que dejan en las puertas de las viviendas en Chorrillos. En las imágenes se puede observar cómo el sujeto, quien aún no ha sido reconocido, finge hablar por celular para no levantar sospechas. Una vez que se da cuenta de que no hay nadie en la cuadra, se apodera de la bolsa con el producto. Los residentes aseguran haberse peleado con los panaderos porque no encontraban el alimento que solía llegar a las 6.00 a. m. Ante esto, han pedido apoyo a las autoridades locales para hallar al malhechor que asalta a plena luz de día. Video: Panamericana Noticias