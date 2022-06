En el Cercado de Lima, un sujeto engañó al personal de la clínica Inyecto Salud para sustraer una silla de ruedas valorizada en 500 soles. Cámaras de seguridad captaron el momento en que el ladrón ingresó al establecimiento ubicado en la avenida República Panamá para dejar supuestos documentos de un familiar; sin embargo, aprovechó un descuido del personal para desaparecer con el objeto. “Confiamos en la buena fe, más porque nos entregó el documento de identidad, que incluso ahí lo tenemos, no sabemos si es el documento de alguna persona que lo ha extraviado. En absoluto no es la misma persona, buscamos la dirección y no aparece”, señaló una de las trabajadoras. VIDEO: América TV