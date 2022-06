Captan video de abandono de perrito en veterinaria de Surco y ahora buscan familia

Las cámaras de seguridad registraron el abandono de un perrito en la veterinaria Animal Surco, ubicada en la cuadra 43 de la avenida Tomás Marsano, en Santiago de Surco. De acuerdo con el centro, una señora acudió con sus dos menores hijos a dejar al can denominado ‘Manchitas’ para que reciba un baño; sin embargo, esto solo fue un pretexto. Horas más tarde, la mujer mandó un mensaje al Whatsapp con lo siguiente: “Ya no lo podía tener y que ya no lo querían en casa”. El dueño precisó que esta no es la primera vez que dejan así a las mascotas. Ante la situación, la veterinaria espera encontrar pronto una familia para el pequeño. Si quieres adoptarlo, comunícate o escribe al 975 001 138. Video: Latina TV