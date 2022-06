Conductores de carga pesada que no acataron paro de transportistas: “Si no trabajamos, no comemos”

Paro de transportistas. En la avenida Manco Cápac, Callao, a los exteriores de APM Terminals, esta mañana los camiones de carga pesada eran pocos comparados a los que se ven en un día normal. Sin embargo, sí había conductores que continuaban trabajando. De acuerdo a lo señalado por el reportero de Canal N, del puerto salen algunos camiones con mercadería hacia distintas partes del país. Uno de los conductores explicó que no puede permitirse parar ni siquiera un día porque eso significaría menos dinero para su hogar. “Señor, si no trabajamos, no comemos, no podemos parar un día porque parar significa no llevar un pan a nuestra familia”, le dijeron. Video: Canal N