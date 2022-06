Mininter: Toda persona que utilice su vehículo para bloquear una vía será intervenida

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, sostuvo que se “están realizando todos los estudios y planeando todos los operativos necesarios para que el día lunes 27 no exista ninguna vía bloqueada”. Además, agregó que toda persona que utilice su vehículo para bloquear una vía será intervenida rápidamente y su vehículo terminará incautado. El titular del Mininter advirtió que no se va a permitir que se cometan delitos en la vía pública. “Tienen todo el derecho a protestar y exigir todas las acciones que ellos estimen convenientes, pero de lo que no tiene derecho ningún gremio es de mantener en zozobra al país, bloquear las carreteras y mucho menos amenazar con quemar vehículos que no estén de acuerdo con sus deseos de paralización”. Video: RPP Noticias.