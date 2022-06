Mortificado. Un pequeño comerciante teme por su vida y la de su hija tras ver cómo se incendiaba el coche que usaba para vender café y sánguches, en San Martín de Porres. Cámaras de seguridad de la urbanización San Mateo de Garagay captaron el momento en que dos sujetos lanzaron una bomba molotov al pequeño puesto que el afectado usaba para trabajar, el cual terminó calcinado. “No se puede vivir así, si le pasa algo a ella (su hija) se parte mi vida (…) A las nueve de la noche estábamos nosotros vendiendo nuestros panes, nuestros sánguches y café. Nos detuvimos para comprar gaseosa en una tienda, en ese momento aparecieron estos sujetos con sus bombas molotov. No es la primera vez que me agreden así, es la tercera vez que me estoy mudando y siguen molestando, sufro persecución”, lamentó la víctima. Video: América TV