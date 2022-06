Para muchas personas, la opción más ‘saludable’ para fumar es el cigarrillo electrónico. Sin embargo, puede que no hayan estado enterados que los pods o cápsulas contienen hasta 60 veces más de nicotina que un cigarro convencional. Además, Michel Corban, un cardiólogo intervencionista de Banner Health en Tucson, Arizona, advierte que los cigarrillos electrónicos están generando adicción al vapeo. Por ello, las personas son más propensas no solo a continuar fumando, sino a tener otros vicios. Otro estudio de observación también comprobó que, comparado con personas no fumadoras, quienes vapean tienen 55% de mayor probabilidad de tener depresión y ansiedad. Video: La República.