El Agustino: vecinos reportan aniego y ahora se encuentran atrapados en sus casas

En El Agustino, vecinos reportan un fuerte aniego en la urbanización Manzanilla, ubicada en la cuadra 8 de la avenida Riva Agüero. Un gran porcentaje de viviendas se han visto afectadas, ya que el agua entró dentro de su casa. Una señora del sector comentó que no ha podido ir a trabajar, debido a que los pozos acumulados de agua no le permiten salir sin ensuciarse. “No pudimos porque no hay salida. No sabemos por qué ha sucedido esta inundación”, acotó. En un comunicado, Sedapal detalló que dicho incidente se debió al alto tránsito de vehículos pesados. Además, precisaron que ya han dispuesto dos máquinas para retirar dicho elemento. El servicio de agua se retomará a partir de la 1.00 p. m. Pese a ello, otra residente mencionó que aún no ha llegado la empresa y criticó que “solo en caso de deudas, vengan rápidamente”. “Si es un tema de recibo, vienen al toque. Cuando es un tema de emergencia, no”, finalizó. Video: Latina