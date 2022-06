PNP no descarta que se trate de una banda criminal dedicada a robar herramientas para la instalación de cámaras de seguridad, ya que tienen otras denuncias bajo la misma modalidad.

Mientras todos los ciudadanos seguían minuto a minuto el enfrentamiento entre Perú vs. Australia, un grupo de delincuentes asaltó a una unidad vehicular de una empresa dedicada al servicio de instalación de cámaras de seguridad. Del auto extrajeron una fusionadora de fibra óptica, valorizada en 5.000 dólares, y “todos los taladros, los rotomartillos y otras herramientas valorizadas en más de 2.000 dólares” , dijo uno de los trabajadores afectados. Los elementos de videovigilancia captaron a la camioneta blanca en la que se trasladaban los criminales que realizaron el delito. “Todos se encontraban haciendo trabajos en el quinto piso de este hostal, la camioneta se paró al costado, abrieron la luna y sacaron las cosas. El robo habrá sido de tres a cuatro minutos, no más”, señaló el empleado. La Policía Nacional no descarta que se trate de una banda dedicada al robo de este tipo de herramientas, porque tienen varias denuncias bajo la misma modalidad. Video: Latina Noticias.