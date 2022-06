Hinchas apenados porque Perú se quedó sin mundial: “Solo toca levantar la cabeza”

Hoy es un día triste para el país. Perú, luego de 120 minutos en la cancha, no logró ganarle a Australia y clasificar al Mundial Qatar 2022. Este pesar se sintió en la Calle de la Pizzas, en Miraflores, a donde asistieron cientos de hinchas a alentar a la Blanquirroja. La mayoría de los presentes reconocieron que no fue un buen primer tiempo, pero resaltaron la garra que sacaron los 11 jugadores en los siguientes 45 minutos. Ellos también se mostraron preocupados, porque esta caída podría desencadenar la salida de Ricardo Gareca como director técnico. “Esto no se acaba y ahora solo toca levantar la cabeza”, dijo uno de los jóvenes que se acercó al populoso distrito. VIDEO: Mary Luz Aranda / URPI-LR.