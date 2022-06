Extorsionadores balean casa de familia y envían carta amenazadora donde exigen pago de S/3.000

Una familia denunció que extorsionadores dispararon contra su vivienda el último miércoles 8 de junio en horas de la noche. En esa línea, les dieron un plazo de dos días para cumplir con lo exigido y no atentar contra ellos. No solo eso, los criminales dejaron una carta firmada por un personaje llamado “Muelas”. En el documento se pide un pago de 3.000 soles para dejar en paz a la familia. “Solo queremos un poco de su colaboración (…) Sabemos de su movimiento, sabemos de su negocio, sabemos de la construcción del costado . Es un aviso para que su colaboración sea inmediata y podamos tener su atención (...)”, se lee en un extracto de la misiva. Ante la situación, ellos exigen mayor seguridad, ya que los padres únicamente se dedican al reciclaje y no tienen como pagar este monto. Video: América TV