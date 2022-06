Nancy Tenorio, madre de una de las víctimas, teme que la acusada ya no se encuentre en el país. Pide que se proceda con su captura.

Melisa González Gagliuffi aún se encuentra no habida por la justicia peruana pese a que ya tiene una sentencia de prisión efectiva por 6 años, la cual fue emitida el último 7 de junio. Nancy Tenorio, madre de una de las víctimas del atropello suscitado en la avenida Javier Prado, teme que la sentenciada se haya ido al extranjero. “En este momento, no se sabe dónde está Melisa González Gagliuffi. Le han dado toda la oportunidad para que se vaya del país y haga su vida de manera normal. Eso no es justo. Ella ya debería estar presa desde el principio, ya que ocasionó muertes dolorosas”, acotó. Por esta situación, la progenitora pide su captura para que cumpla la condena. Video: RPP Noticias