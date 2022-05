Bomberos brindan recomendaciones para detectar zonas seguras en caso de sismo

Un sismo se puede suscitar en cualquier hora; sin embargo, si estamos preparados para este movimiento telúrico, lograremos ponernos a buen recaudo y a nuestros familiares también. Por tanto, los bomberos indicaron que identificar dentro de nuestras viviendas las zonas seguras es fundamental. En ese sentido, mencionaron que las columnas y las vigas permiten que elementos no estructurales no nos lastimen o bloqueen las vías de escape. Otra forma de salvaguardar la integridad es colocarse debajo de una mesa; no obstante, hay que tener en cuenta que esta debe ser de madera. Video: TV Perú