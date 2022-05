La mañana de este jueves 26 de mayo se sintió un sismo de magnitud 6.9 con epicentro en Ayaviri, Melgar, en Puno. Minutos después del temblor, personal del centro de operaciones de emergencia regional se movilizó hasta la zona afectada para verificar el bienestar de los residentes y del patrimonio. Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni pérdidas de vidas humanas; no obstante, este panorama podría cambiar, debido a que hay áreas que no cuentan con señal telefónica, por lo que los pobladores no pueden solicitar ayuda rápidamente. Video: TV Perú