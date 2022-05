Rímac: fiscalizadora fue trasladada al hospital tras ser agredida por veterinario durante operativo

La fiscalizadora de tránsito de la municipalidad del Rímac, Yerena Fernández Alarco, denunció haber sido agredida por el médico veterinario José Antonio Cabellos Narvaez, quien alegó que reaccionó con una actitud violenta porque no toleró el supuesto abuso de autoridad que la mujer de 54 años y su equipo cometían contra otro conductor durante un operativo. Los hechos fueron registrados por los trabajadores municipales, las imágenes muestran los golpes y el empujón que el sujeto le propina a la madre de familia hasta hacerla caer al suelo, por lo que fue trasladada a un centro de salud. Tras lo ocurrido, el agresor pidió disculpas y aseguró que se encargará de los gastos de recuperación. “No se puede negar que sí, yo la empujo a la señora, la señora cae, pero ahí no acaba la grabación. Hay pruebas donde vienen los serenos y me agreden (...). No es mi forma de actuar, soy consciente de que a una mujer no se le puede maltratar. Yo no soy maltratador, yo soy médico veterinario, yo amo a los animales”, argumentó. Video: ATV