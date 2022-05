Padre de joven asesinado en un robo dona órganos de su hijo y salva la vida de 9 personas

“Él no merecía eso”, empieza su madre afectada por la muerte de su hijo Flavio Durand Hernández (25), un estudiante de la carrera de Negocios Internacionales y que tenía un emprendimiento de champús. Lamentablemente, él fue víctima de la delincuencia el 10 de enero de 2022 cuando estaba en una bodega. “Se truncaron todas sus metas, sus cosas que él quería. Me arrancaron algo de mí”, agregó su progenitora. El joven recibió un disparo en la cabeza al resistirse al robo de su celular en una bodega. El diagnóstico: muerte cerebral irreversible. Sus padres destrozados fueron abordados por el Ministerio de Salud (Minsa) para una posible donación de sus órganos. La decisión no fue fácil, pero, finalmente, lo hicieron. Gracias a ello se logró salvar 9 vidas, quienes están muy agradecidas. “Sé que él se siente satisfecho de salvar las vidas. Tengamos en cuenta que, en algún momento, algún amigo necesite de un desconocido”, dijo. Video: Minsa