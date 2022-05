Carabayllo: delincuentes balean a joven tras negarse a entregar su celular

Logró sobrevivir. Un ciudadano identificado como Carlos recibió impactos de bala en las piernas al ser atacado por delincuentes que pretendían robarle su celular. El hecho fue captado por cámaras de seguridad de la urbanización Las Casuarinas, en Carabayllo, por donde el afectado transitaba la noche del sábado 21 de mayo mientras conversaba por teléfono. Las imágenes muestran el momento en que dos criminales se acercan hasta la víctima a bordo de una motocicleta, del cual el copiloto desciende y apunta con el arma; al ver que su objetivo decide huir, dispara tres veces. El joven fue auxiliado por los vecinos de la zona, quienes lo trasladaron de emergencia a un centro de salud y ya se recupera favorablemente. “El chico estaba muy asustado, no daba mucha razón, como que entró en shock el chico, tartamudeaba, no se le entendía muy bien”, narró una testigo. “No parece ser un ajuste de cuentas, ha sido porque el joven no se ha dejado robar, le han disparado a los pies. Si fuera ajuste de cuentas, le hubieran dado en el pecho o en la cabeza”, añadió otro. Video: ATV