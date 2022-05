Un cargamento de 633 sacos de arroz, valorizado en 85.000 soles, fue robado por tres delincuentes armados. El chofer del tráiler que transportaba el producto alimenticio desde Nueva Cajamarca, San Martín, hacia Lima señaló que fue interceptado por los criminales en el kilómetro 42 de la Carretera Central, durante la madrugada del último domingo. “Los vehículos que transportan mercadería llegan a altas horas de la noche, pernoctan en un lugar que no es adecuado como es este, no brinda la seguridad. Sin embargo, nosotros patrullamos”, señaló el mayor PNP Ricardo Acuña, comisario de Ricardo Palma. Por su parte, la dueña del flete aseguró que tiene sospechas del conductor, identificado como José Calle Pintado, y ofrece recompensa para recuperar su propiedad. “Se han robado un camión con arroz. Los logotipos (de los sacos) eran Caserita y Flor del Valle Naranja. Estamos dando una recompensa del 30% si encuentran la mercadería, queremos saber qué es lo que realmente ha pasado porque no es la primera vez que sucede”, aseveró. Video: América TV