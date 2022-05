Puente Piedra: presunto caso de bullying en colegio contra niño de 11 años sería falso

Las denuncias de Saraí Alvarado tomaron otra dirección. De acuerdo con investigaciones del semanario Hildebrandt en sus trece, la mujer extranjera habría intentado sacar provecho del supuesto caso de bullying que sufrió su hijo en el colegio Víctor Raúl Haya de la Torre, ubicado en Puente Piedra. Carlos Negrete Córdoba, director de la institución, aseguró que Alvarado intentó chantajearlo y le pidió 6.000 soles para no hacer el caso público. Además, el docente pidió redactar un acta sobre los hechos para proceder con la denuncia en la comisaría de Zapallal, pero ella se negó a colaborar. Padres de familia de la escuela señalaron incongruencias en la versión de la denunciante y afirmaron que sus hijos no vieron ninguna agresión en contra del menor. “Los niños dicen que no ha pasado nada de eso, son 28 ojos que no han visto nada”, aseveró una de las madres. Video: ATV