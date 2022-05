La fémina fue intervenida antes de escapar. Al verse acorralada, le ofreció 20 soles a la víctima para que no la denuncie.

Hizo de todo para no caer en manos de las autoridades. A plena luz del día, una mujer le arrebató la billetera a un taxista que estaba durmiendo al interior de su vehículo en el Cercado de Lima. La mujer pensó que su hazaña había salido a la perfección; sin embargo, a los segundos, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) la intervinieron cuando intentaba escapar. El chofer se levantó en medio de la captura y le increpó a la fémina, quien, lejos de reconocer su error, le reclamó por estacionarse y quedarse en dicho punto. “Pero cómo puede ser que te duermas así. Si ves algo así, ¿qué haces? Te he pedido disculpas”, dijo a regañadientes. Incluso, le ofreció 20 soles con tal que no coloque la denuncia. Ya en la comisaría, los uniformados se percataron que la ladrona tiene antecedentes penales por hechos similares, hasta cumplió una condena de 6 años en un penal de Lima. Video: América Noticias