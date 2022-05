Saraí, madre del menor de 11 años que fue golpeado por un compañero de su escuela, denunció que los administrativos de la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre, ubicada en Puente Piedra, no dieron importancia a la gravedad de la situación y demostraron desdén cuando les solicitó investigaciones. La progenitora del menor que permanece postrado debido al derrame cerebral que le causaron los golpes que recibió, reveló un audio en el que increpa al director del plantel y este le responde que el presunto agresor habría confesado sus actos; sin embargo, las autoridades no tomaron ninguna acción. “Yo he visto, yo he estado mirando. Nosotros hemos estado preguntando, el niño también admite que él, bueno, le torció el cuello, él lo admite, el niño nunca dijo que no”, se oye decir. Video: América TV