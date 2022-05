Integrantes de una familia que reside en Ventanilla, denunciaron que el maestro de obras Roberto Porro Samame desapareció luego de adelantarle un pago por una serie de trabajos de construcción civil. “Yo lo contraté para reforzar y hacer acabados en esta propiedad, pero el señor no cumplió. Le pagué para que construya una escalera; sin embargo, el señor no lo hizo y tuve que pagar 650 soles a otra persona para que haga el trabajo. También le pagué para que haga la gasfitería y deje los tubos de agua y desagüe, pero no me hizo las conexiones del agua”, expresó el hijo del propietario. Ademas, el joven indicó que el acusado también estafó a sus vecinos antes de fugarse con el dinero.