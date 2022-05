SJL: chef denuncia que extorsionadores incendiaron su casa por negarse a pagar cupos

El chef Javier Vargas, dueño de la cadena de cevicherías Piscis, denunció que es víctima de extorsión desde hace meses. Así, por no aceptar pagar los cupos que le exigen, ha sido blanco de ataques de delincuentes, que le envían mensajes y videos amenazándolo de muerte. De acuerdos Estos habrían incendiado el segundo piso de su vivienda en San Juan de Lurigancho . “No pensé que me tocaría a mí. No pensé que esto sería real. A raíz de extorsiones desde hace mucho tiempo que no lo quise denunciar, pero en este momento sí lo hago público, por defensa de mi emprendimiento de más de 30 años, y en defensa de mi familia, de mis hijas”, declaró el chef. Video: América Noticias.