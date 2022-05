Ladrón pidió perdón y se intentó justificar tras robar celular a profesora: “Tengo TBC”

Dos sujetos robaron el celular de una profesora en el jirón Raimondi, cerca al cerro San Cosme, en La Victoria. Sin embargo, no contaban con que estaban siendo vigilados por los agentes del Escuadrón Verde. Por ello, fueron capturados a los minutos. Jefferson Antoni Ocas Ramos (24) y Juan Guillermo Calderón Béjar (19) pidieron disculpas a la víctima por su accionar para evitar una denuncia e ir a prisión. “Estoy arrepentido, estoy recapacitando. Quisiera tener una oportunidad para poder hacer mis cosas bien y dejar todo lo malo”, indicó uno de ellos. En tanto, otro intentó justificar su asalto aduciendo problemas de salud. “Tengo TBC, no puedo trabajar, no puedo correr. A veces toso sangre. No quiero ir a la cárcel” , acotó. Por último, ambos se abrazaron y lloraron para intentar que la agraviada se apiade de ellos. Los criminales seguirán siendo investigados por el delito de hurto agravado. Video: América TV