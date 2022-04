Ingeniera en bancarrota: robaron su celular y pidieron más de S/ 100.000 en préstamos

Una joven ingeniera quedó endeudada con los bancos por una suma que supera los S/ 100.000, tras ser despojada de su teléfono celular durante un asalto que sufrió el último 21 de abril. La denunciante se encuentra desesperada, ya que las investigaciones de su caso no avanzan y no tiene los medios económicos para pagar la cuantiosa suma de dinero que sustrajeron los delincuentes que ella identificó como Guilda Huansi Vásquez, Maryorie Huamán Alvarado, Kevin Salvarriega Claros y Kaler Manihuari. “En Interbank se robaron S/ 9.985 en la tarjeta de crédito y en la tarjeta de débito sacaron S/ 9.000. Para colmo hicieron un préstamo de S/ 34.900. En el banco BBVA, robaron S/ 22.500 de mi cuenta mancomunada, S/ 11.000 de mi tarjeta de crédito y liberaron un desembolso de préstamo de S/ 24.500 (...) Yo no sé qué haré porque con esto ya me van a empeñar toda mi vida, yo trabajo y de nada vale porque voy a estar pagando una deuda que yo no he usado”, lamentó la afectada. Video: ATV