Durante una entrevista en América Hoy, la prima de la joven mujer encerrada por 20 años en su vivienda contó el hecho de violencia que sufrió su familiar por parte de su padre. En esa línea, ella relató que jugó con su pariente hasta los 10 años, luego se mudó y no volvió a verla. “Ellos decidieron no llevarla más al colegio ni que salga a la calle. Nos parecía raro, pero como a la mamá la veíamos normal, o sea, nos saludaba normal, hacía su vida, iba al mercado (...) no veíamos en ella una tristeza, una preocupación de que haya estado pasando algo adentro”, detalló. Ella ratificó que su prima no tenía Documento Nacional de Identidad y terminó solo el primero de primaria. Video: América TV