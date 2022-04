¿Por qué recibo constantes llamadas que me ofrecen tarjetas y productos? La piratería informática opera desde el Centro de Lima, donde inescrupulosos ofrecen bases de datos de millones de personas a partir de S/ 100. De acuerdo con testimonios de extrabajadoras de centrales telefónicas, más del 80% de personas con las que se comunicaban para persuadirlas a comprar nuevos planes telefónicos o tarjetas de crédito les piden que no las vuelvan a contactar. “Muchos ya ni contestan, simplemente cortan”, afirmó Sheyla, una joven estudiante. Por otro lado, once de las principales empresas de telefonía, bancos y tiendas fueron sancionadas por Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) y tuvieron que pagar cerca de S/ 200.000 mensualmente por hacer llamadas sin autorización a ciudadanos en todo el país, esto es casi S/ 7.000 al día. Video: Latina