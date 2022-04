Comerciantes de mascarillas empiezan a rematar sus productos tras levantamiento de medida

Las mascarillas no van más para las regiones que superen el 80% de población mayor de 60 años inmunizada con las tres dosis de la vacuna contra el coronavirus. Tras el anuncio del Ejecutivo, los comerciantes de este producto optaron por rebajar los precios, ya que venían notando un descenso en las compras durante las últimas semanas. Ellos mencionaron que la decisión de las autoridades afecta gravemente su economía, por las pérdidas que tendrán en sus inversiones. “Hemos comprado por mayor y ahora nuestra mercadería se nos va quedar. No me conviene, pero tengo que rematar o me quedo con todo”, señaló la vendedora ambulante Angélica Tafur. Video: RPP