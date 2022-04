Paro en Cusco: dirigentes acatan tregua hasta dialogar con el presidente Pedro Castillo

El paro en Cusco culminó durante la tarde del martes 19 de abril. Sin embargo, dirigentes de la Ciudad Imperial advirtieron que se trata de una tregua que podría finalizar si no llegan a un acuerdo tras su diálogo con el presidente Pedro Castillo, quien arribará al sur del país este viernes. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, Edy Cuellar, advirtió que las manifestaciones vienen dejando un grave impacto en el desarrollo turístico. “Estamos pasando malos momentos a raíz de estas huelgas y de otros sucesos que vienen desde antes, como la huelga de los controladores aéreos, la inmovilización que dictó el presidente en Lima, todo eso ha venido afectándonos. En Semana Santa, esperábamos 60.000 turistas, llegaron solo 30.000; y, en estos dos días de huelga, los turistas que han sido prácticamente perjudicados son cerca de 8.500 que ya estaban en la ciudad y no han podido completar sus tours. Además, hemos recibido más de 8.000 anulaciones de viajes, que venían a Perú y sobre todo a Cusco. Asimismo, debo informar que hemos tenido 1.700 turistas varados en Aguas Calientes, Machu Picchu. No podían salir. Recién, al levantarse el paro, las empresas de trenes han podido sacarlos”, señaló. Video: Canal N