Durante la mañana de este Viernes Santo, ciudadanos reportaron la falta de pasajes para destinos hacia el centro del país en el terminal de Yerbateros. Esto se debería a problemas registrados la noche del jueves en la Carretera Central, como la volcadura de un camión que transportaba madera y las malas prácticas de conductores que invaden carriles a la altura de San Mateo. Alrededor de las 7.30 a. m., las empresas limitaron la venta de boletos debido a la incertidumbre de la llegada de buses. “Yo voy a Jauja para visitar a mi familia. Ayer vine a preguntar y me dijeron que hoy iba estar todo normal, pero como hay congestión en la carretera, no hay venta de boletos; vine a las 4.00 a. m., me dijeron que espere hasta las 11.00 a. m.”, señaló Lázaro Camarena, uno de los ciudadanos afectados. Video: RPP