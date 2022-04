‘Cristo cholo’ no obtuvo permisos para escenificación del vía crucis en cerro San Cristóbal

Mario Valencia, conocido como el ‘Cristo cholo’, lleva más de 40 años escenificando el vía crucis de Jesús en el cerro San Cristóbal; sin embargo, este 2022 no logró obtener los permisos necesarios por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Por ello, él se reencontró con los fieles en el mercado Chacra Cerro, ubicado en Comas, luego de dos años debido a la pandemia del coronavirus. “Este es mi barrio amado, mi barrio querido donde prácticamente he crecido, y todo esto significa mucho para mí en cada Semana Santa. Hoy es un día muy especial porque es el luto del Señor, donde en realidad todos los cristianos de todos los credos, de todas las sangres, de todas las iglesias, le guardamos luto a nuestro padre celestial. Es algo muy importante para mí, permitirme por lo menos hacer el recorrido por este pueblo que me espera”, señaló. Video: Canal N.