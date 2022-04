Migraciones: “Antes de fin de mes recibiremos 80.000 pasaportes”

Luego del caos generado el pasado 11 de abril en las diferentes oficinas de Migraciones en Lima, debido a que los ciudadanos no pudieron obtener su pasaporte biométrico a tiempo para abordar los vuelos, el actual superintendente de la institución señaló que viene realizando acciones de emergencia para resolver el inconveniente que perjudica a los usuarios. “¿Cómo comienza un proceso de contratación? Con el requerimiento del área usuaria. Hay que ver si el área usuaria y la persona que estuvo en ese momento formuló o no el requerimiento. No se puede ser tan alegre en señalar a tal o cual persona, hay que investigar y lo tienen que hacer las instancias correspondientes”, señaló en referencia a la anterior gestión del organismo, el cual no habría coordinado la compra del material del documento. Además, indicó que hay 12.000 pasaportes en stock y llegará otro lote antes de mayo. “Antes de fin de mes recibiremos 80.000 pasaportes”, acotó. Video: Canal N