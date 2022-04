Ya no podrá viajar la familia completa. Los parientes afirmaron que la entrega de los pasaportes se dio muy tarde. Además, señalaron que la entidad no ofrece soluciones.

Decenas de pasajeros se mostraron incomodos por las fallas del sistema que utiliza la oficina de Migraciones en el aeropuerto Jorge Chávez para la emisión de pasaportes. Ese fue el caso de una familia, la cual tuvo que pagar 4.824 dólares para la reprogramación de su vuelo a París, ya que se hizo entrega de los documentos de forma tardía. Incluso, debido a esta, parientes afirmaron que no pudieron costear los boletos para todos. “No nos dan soluciones, no hay operaciones, no hay proceso”, dijo uno de ellos. Video: RPP Noticias.